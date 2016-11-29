«Сбербанк CIB» выбран организатором приватизации 20% акций НМТП – Минэкономразвития

Минэкономразвития выбрало Sberbank CIB агентом по приватизации 20% ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), говорится в сообщении министерства.

Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что заявки на участие в организации приватизации госпакета компании также подавали Альфа-банк и «ВТБ капитал».

В 2017 г. правительство включило НМТП в план приватизации. В октябре Минэкономразвития предложило совместить приватизацию госдоли в НМТП с продажей доли «Транснефти».

На продажу может быть выставлено более 60% НМТП. РЖД, структурам которой принадлежит около 5,3% НМТП, готова продать свой пакет. Будет ли пакет РЖД присоединен к пакету Росимущества (20%) и «Транснефти» (35,5%: включает 25%-ный пакет через Novoport Ltd, СП с «Суммой», еще 10,5% – через «Транснефть-сервис») и продан одним лотом, не ясно.