Медведев запустил фабрику окомкования на Стойленском ГОКе НЛМК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев запустил фабрику окомкования на Стойленском ГОКе группы НЛМК.

В церемонии открытия фабрики также приняли участие глава Минпромторга России Денис Мантуров, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Липецкой области Олег Королев, совладелец НЛМК Владимир Лисин, президент компании Олег Багрин.

Инвестиции в проект оцениваются в $680 млн (34 млрд руб.).

Мощность фабрики составляет 6 млн т окатышей в год. При необходимости производительность комплекса можно увеличить на 20% до 7,2 млн т. Фабрика позволит полностью обеспечить потребности НЛМК в железорудных окатышах.

Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (10 расписок соответствуют 1 акции).