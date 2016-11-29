Чистая прибыль «Лукойла» снизилась в 2,2 раза в январе – сентябре

Чистая прибыль НК «Лукойл» по МСФО за 9 месяцев 2016 г. составила 160,2 млрд руб., что в 2,2 раза ниже показателя прошлого года, сообщила компания. Выход отчета не оказал большого влияния на котировки компании, показатели соответствуют консенсус-прогнозу.

Снижение чистой прибыли в основном связано с неденежным отрицательным эффектом от укрепления рубля в течение девяти месяцев 2016 г. - в 2015 г. наблюдался обратный тренд, объяснил «Лукойл». В III квартале текущего года этот показатель составил 54,8 млрд руб., что на 12,4% ниже, чем во II квартале 2016 г.

Свободный денежный поток «Лукойла» за 9 месяцев вырос на 15,6% до 197,9 млрд руб.

Капитальные затраты компании в январе - сентябре снизились на 19,1% до 362,1 млрд руб. Снижение достигнуто в основном за счет завершения основной программы модернизации российских НПЗ, перехода на стадию поддержания добычи по проекту «Западная Курна - 2» в Ираке, сокращения расходов на разведочное бурение по международным шельфовым проектам и общей оптимизации расходов. Выросли инвестиции в проекты роста в Тимано-Печоре и на Каспии, отмечает «Лукойл».