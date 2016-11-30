«Росгеология» может заняться разработкой Сухого Лога – «Коммерсантъ»

«Росгеология» настаивает на необходимости доразведки крупнейшего месторождения золота в России Сухого Лога и увеличения его запасов перед аукционом, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным Роснедр, запасы Сухого Лога — около 2700 т золота (95 млн унций), из которых около 700 т — забалансовые. Еще около 1000 т (35 млн унций) — прогнозные ресурсы, оценивали ранее в ведомстве.

Приращение запасов, говорят собеседники газеты, позволит государству выставить лицензию на месторождение на аукцион по более высокой цене (сейчас стартовый платеж — 8,55 млрд руб.), а «Росгеологии» — получить крупный и статусный заказ. Если это будет сделано, добавляет один из источников, то в перспективе «Росгеология» планирует претендовать и на разработку Сухого Лога единолично или с партнерами. Другой уверен, что речь идет только о геологоразведке.

Собеседники «Ъ» считают, что именно эта идея могла стать причиной задержек с объявлением аукциона, но в «Росгеологии» уверяют, что не поднимали тему в правительстве.