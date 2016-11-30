Котировки «Аэрофлота» резко выросли после выхода отчета

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО за 9 месяцев 2016 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 24 раза до 43,8 млрд руб., сказано в сообщении компании. Операционная прибыль за 9 месяцев выросла на 81,8% до 66,9 млрд руб. После выхода отчета на 10.31 мск котировки «Аэрофлота» выросли на 7%.

Выручка в отчетном периоде увеличилась на 23,2% до 381,3 млрд руб. Операционная прибыль составила 66,92 млрд руб., что на 81,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В числе факторов роста выручки авиаперевозчик указал рост регулярных пассажирских перевозок, возобновление роста в чартерном сегменте и фактор валютной переоценки.

«Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2016 г. показывают значительное улучшение по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В основе позитивной динамики - рост бизнеса, нетто-положительный курсовой эффект и строгий контроль над операционными расходами», - отметил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

Группа "Аэрофлот" состоит из авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%. Ростех контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.

За девять месяцев 2016 г. группа «Аэрофлот» перевезла 32,8 млн пассажиров, что на 9,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.