«Газпром» установил 10-й за сезон рекорд экспорта в дальнее зарубежье

«Газпром» 29 ноября установил десятый за эту осень рекорд поставок в дальнее зарубежье - 614,5 млн куб. м, сообщило управление информации ПАО «Газпром».

«29 ноября "Газпром" в десятый раз за осень и в шестой раз за ноябрь зафиксировал новый исторический максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 614,5 млн куб. м газа. Предыдущий рекорд был установлен 28 ноября с объемом экспорта 608,6 млн куб. м газа в сутки», - сообщила компания.

Продолжающиеся сообщения о рекордных поставках ставят вопрос о достижимости в 2016 г. «Газпромом» уровня экспорта в 180 млрд куб. м. И это может быть достижимо, если в оставшиеся дни ноября и декабря компания будет экспортировать не менее 595 млн куб. м газа в сутки.