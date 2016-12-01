Новак: добычу нефти сократят все нефтяные компании России

Снижение добычи нефти Россией после договоренностей нефтедобывающих стран будет равномерным для всех нефтяных компаний в соответствии с их долей, сообщил министр энергетики Александр Новак. «Будет равномерное снижение добычи со стороны всех компаний, есть понимание, что для всех должен быть одинаковый процент», - сказал он.

«Есть принципиальное понимание, а детали будем ещё с компаниями обсуждать. В целом есть понимание, что это должно быть для всех в одинаковом проценте. Я думаю, что все наши компании будут участвовать в этом. Безусловно, это добровольная вещь, но тем не менее у нас крупнейшие наши компании и другие компании [будут ]», - сказал он.

Отвечая на вопрос, с какого уровня будет отсчитываться понижение добычи, он сказал: "С сегодняшнего. С тех цифр, которые мы имеем сегодня по добыче - ноябрь, декабрь месяц. У нас примерно сейчас стабильная добыча".

Накануне впервые за восемь лет картель ОПЕК договорился сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены. С января 2017 г. добыча снизится на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн барр./сутки. Остальные страны также согласились сократить добычу – на 600 000 барр./сутки, в том числе на 300 000 баррелей – Россия.