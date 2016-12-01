Франция одобрила участие агентства Coface в кредитовании «Ямал СПГ»

Министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен сообщил, что агентство Coface примет участие в кредитовании «Ямал СПГ». «СПГ Ямал» – это важнейший проект франко-российского сотрудничества между компаниями Total и « Новатэк»... Я лично дал принципиальное согласие на участие агентства Coface, действующего от имени государства, в этом важнейшем проекте, чтобы поддержать экспортные контракты многих французских компаний», – сказал Сапен в интервью «Интерфаксу».

Отвечая на вопрос о заинтересованности французских инвесторов в покупке российских активов, министр сказал: «В принципе, я не вижу никаких причин, по которым французские инвесторы отказывались бы от покупки российских активов... Россия - крупная развивающаяся страна, что означает, что в среднесрочной перспективе показатели экономического роста будут выше, чем у самых развитых стран. Для российских предприятий это означает более значительный рост их товарооборота, высокую рентабельность и более быстрый возврат инвестиций».