«Аэрофлот» 3–4 декабря отменил 42 рейса и перенес 16 рейсов из-за непогоды

«Аэрофлот» 3 и 4 декабря отменил в общей сложности 42 рейса на вылет и прибытие в аэропорт «Шереметьево» из-за прогноза неблагоприятных метеоусловий, говорится в сообщении авиаперевозчика.

В частности, 3 декабря будут отменены рейсы из «Шереметьево» в Челябинск, Уфу, Минеральные Воды, Ростов, Ставрополь, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Воронеж, Хельсинки, Нижний Новгород, Франкфурт, Рим, Мюнхен, Берлин, Венецию, Копенгаген, Болонью, Сургут, Томск и обратно.

На 4 декабря отменены рейсы из «Шереметьево» во Франкфурт, Рим, Мюнхен, Берлин, Венецию, Копенгаген, Болонью, Сургут, Томск и Ростов.

Кроме того, 3 декабря изменено время вылета рейсов из «Шереметьево» в Дубай, Астрахань, Набережные Челны, Иркутск, Хабаровск, Минск, Прагу, Пекин, Ригу, Гуанчжоу, Дели, Вену, а также рейсов из Оренбурга, Тюмени, Праги и Амстердама в «Шереметьево».