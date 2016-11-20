В Москве объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие часы в Москве ожидаются гололедица и сильный ветер с порывами до 17 м в секунду. «В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 21 ноября в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах сильная гололедица», – сообщили в ГУ МЧС по Москве.

По данным МЧС, во время непогоды возможны «повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», что может привести к заторам на дорогах и увеличению количества случаев травматизма населения.

В МЧС рекомендуют москвичам соблюдать осторожность, обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гаражах либо оставлять их вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.