На строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево не хватает 13 млрд рублей

«Дополнительные расходы», возникшие в процессе строительства третьей-взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в аэропорту Шереметьева, источники «Коммерсанта» оценили в 13 млрд руб. Стоимость ключевого проекта аэропорта под чемпионат мира по футболу-2018 составляет 35,5 млрд руб. Общий дефицит средств для гособъектов Шереметьево составляет 19 млр руб.

О возникновении «дополнительных расходов» в Шереметьево накануне сообщил начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин. Источники издания считают, что 8 млрд руб. на строительство ВПП-3 перенаправят с других объектов, а 4,5 млрд руб. привлекут при возврате не отработанного подрядчиком аванса. Выделить 1,3 млрд руб. «не залезая в бюджет» на прошлой неделе обещал спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов . Эти средства выделят Московская область, Минтранс и Минприроды, они будут направлены на ликвидацию свалки на месте ВПП-3.

В Минэкономики заявили, что не знают о дефиците средств для Шереметьево.