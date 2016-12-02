Логистическая «дочка» Alibaba Group откроет представительство в России

Китайская Cainiao, входящая в Alibaba Group, планирует открыть представительство в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электронной торговли. «Cainiao будет создавать экосистему логистических, фулфилмент- и складских компаний вокруг бизнеса AliExpress в России как для трансграничной торговли, так и для российского бизнеса»,— уточнил знакомый с планами компании собеседник. В Китае компания доставляет 70% всех посылок.

Российской офис Cainiao возглавит Алекс Васильев, вице-президент китайской компании LeEco в России и Восточной Европе. Он подтвердил эту информацию. В LeEco Васильев заканчивает работать 16 декабря.

Alibaba Group принадлежат 47% акций Cainiao Network Technology Co. Остальные крупнейшие акционеры — Yintai Group, Fosun Group, S.F. Express Co. и четыре крупнейшие китайские курьерские компании Shentong, Yuantong, Zhong Tong и Yunda.