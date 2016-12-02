«Роснефть» и Exxon сдадут лицензии на блоки в Мексиканском заливе из-за бесперспективности

НК «Роснефть» и Exxon решили сдать лицензии на блоки в Мексиканском заливе.

«Партнеры по проекту приобрели 2D и 3D сейсмические данные и провели оценку перспективности бурения. Ввиду снижения цен на нефть и неудовлетворительных результатов геологоразведки, а также потенциальных санкционных ограничений партнеры по проекту до конца 2016 г. сдадут лицензии по окончании их срока действия», - сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) в пресс-службе «Роснефти».

Это стандартная практика работы нефтегазовых компаний в американском секторе Мексиканского залива в случаях, когда техническая и коммерческая оценки проектов не соответствуют ожиданиям компаний. Возврат лицензий не приведет к штрафам для участников проекта, пояснили в компании.

В начале 2013 г. «Роснефть» подписала соглашение с американской ExxonMobil о приобретении 30% доли в проекте по геологическому изучению 20 блоков ExxonMobil в Мексиканском заливе.