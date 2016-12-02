«Нафтогаз» отказался от модернизации из-за рисков реализации «Турецкого потока»

Правление «Нафтогаза Украины» не согласовало закупку дочерним предприятием «Укртрансгаз» оборудования и работ для реконструкции компрессорных станций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, на модернизацию станций «Ананьев», «Заднепровская» и «Южнобугская» было заложено более 4 млрд гривен (около $154 млн), однако из-за рисков, связанных с реализацией проекта «Турецкий поток», их реконструкция признана нецелесообразной.

В «Нафтогазе» напомнили, что завершение строительства «Турецкого потока», по заявлению министра энергетики России Александра Новака, запланировано до окончания в 2019 г. действующего контракта на транзит российского газа по территории Украины. «Нафтогаз» рекомендовал правлению «Укртрансгаза» провести закупку универсального оборудования и соответствующих работ, которые могут быть использованы для реконструкции компрессорных станций, обеспечивающих транспортировку газа в разных направлениях, и не привязаны к оборудованию конкретного производителя.

Все акции «Укртрансгаза» принадлежат «Нафтогазу Украины». Компания является оператором газотранспортной системы страны, а также эксплуатирует 12 из 13 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 30 млрд куб. м.