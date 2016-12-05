Структуры Бажаева могут получить в Petropavlovsk 20% вместо 30%

Структуры Мусы Бажаева готовы пересмотреть договоренности с Petropavlovsk. Как следует из сообщения Petropavlovsk на LSE, в результате сделки по купле-продаже компании «Амур золото» доля структур Бажаева в Petropavlovsk может составить 20%, что меньше изначально планировавшихся.

В апреле Petropavlovsk сообщил, что договорился о приобретении компании «Амур золото» у структур Бажаева. Ожидалось, что общая сумма сделки составит $144 млн (не считая чистого долга «Амур золота» в размере $16 млн) и Petropavlovsk оплатит ее собственными акциями. В результате структуры Бажаева должны были получить 30,3% Petropavlovsk.