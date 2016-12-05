«Роснефть» утвердила условия выпуска 10-летних бондов на 600 млрд рублей

«Роснефть» утвердила условия выпуска 10-летних биржевых облигаций серии 001Р объемом в 600 млрд руб., сообщила компания.

Выпуск биржевых облигаций не предполагается размещать траншами, указывается в сообщении.

Компания сообщила, что сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р пройдет 5 декабря с 17.00 мск до 17.30 мск.

Техническое размещение бумаг запланировано на 7 декабря.

2 декабря Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Роснефти» серии 001P 1объемом до 1,071 трлн руб. Совет директоров нефтяной компании утвердил программу биржевых бондов в 1,071 трлн руб. 24 ноября.

Это рамочная программа, «Роснефть» не обязательно будет привлекать всю указанную сумму, говорил представитель компании Михаил Леонтьев: деньги пойдут на финансирование зарубежных проектов, добычные проекты в России, рефинансирование кредитов. Совет директоров «Роснефти» также утвердил 22 сделки с 11 «дочками»: первые 11 – что «Роснефть» выдаст каждой из «дочек» беспроцентный заем максимум на 120 млрд руб. максимум на 10 лет, вторые 11 – что каждая из «дочек» может выдать «Роснефти» беспроцентный 10-летний заем максимум на 120 млрд руб. «Дочки» получили право покупать облигации «Роснефти», объясняла компания.

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Программа облигаций утверждена как бессрочная.

Организатором размещения выступит Газпромбанк, ВБРР - андеррайтером и брокером. При этом в случае полного и частичного отсутствия спроса на бонды Газпромбанк выкупит облигации на сумму до 173 млрд руб.

В настоящее время в обращении находятся семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1,1 трлн руб.