«Роснефть» проведет совет директоров 7 декабря

Совет директоров «Роснефти» 7 декабря рассмотрит вопрос о приобретении до 35% доли в концессионном соглашении в отношении офшорного блока Шорук в Египте, говорится в сообщении «Роснефти».

Итальянская нефтегазовая компания Eni в августе 2015 г. заявила об открытии месторождения газа в Средиземном море у побережья Египта, которое может оказаться одним из крупнейших в мире. По данным геологоразведки, проведенной на блоке «Шорук», запасы месторождения могут составить до 30 трлн кубических футов газа, или 5,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.

Месторождение расположено на морском блоке Шорук (Shorouk), право на разработку которого ENI получила в апреле 2013 г. по результатам лицензионного раунда. Оператор разработки блока IEOC Production BV, 100%-ная дочка Eni.