«Русснефть» второй месяц лидирует по росту нефтедобычи в России

«Русснефть» уже второй месяц лидирует по темпам роста добычи нефти, показали расчеты Агентства нефтяной информации (АНИ) на основе данных ЦДУ ТЭК. В ноябре 2016 г. компания увеличила добычу на 2,1 п. п. к октябрю, а в октябре – на 3,5 п. п. к сентябрю.

«Русснефть» улучшает показатели пятый месяц подряд. С августа по сентябрь компания заметно сокращала темпы падения добычи, а в октябре – впервые с 2013 г. – зафиксировала рост добычи (+2,1% в октябре 2016 г. по сравнению с октябрем 2015 г.).

В целом большинство российских компаний, включая «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Башнефть» и «Газпром нефть», в ноябре наращивали добычу нефти. Снизили темпы добычи только «Роснефть» (на 0,5 п. п.) и «Татнефть» (на 3,7 п. п.).

Как сообщалось, «Роснефть» в середине октября 2016 г. купила 50,0755% акций «Башнефти» (MOEX: BANE), однако ЦДУ ТЭК в статистике за ноябрь 2016 г. пока представляет добычу «Башнефти» отдельно.