Суд снял арест со счетов IKEA после вмешательства омбудсмена Титова

Арест со счетов российского представительства компании IKEA снят после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте. «Состоялась личная встреча бизнес-омбудсмена и руководства российского филиала шведской компании. Юристы аппарата уполномоченного участвовали в выработке юридической позиции IKEA в процессе. В результате 6 декабря Краснинский районный суд отменил свое решение о блокировке счетов IKEA», – сказали в пресс-службе.

Уполномоченный направил официальное письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой изучить ситуацию. «Блокировка счетов – крайняя обеспечительная мера. Можно понять, когда ее применяют к небольшим и новым компаниям, к компаниям-однодневкам, но блокировка счетов крупной иностранной компании, которая долгие годы работает на российском рынке, – беспрецедентный шаг», – заявил Титов.

Уполномоченный выразил надежду, что Верховный суд изучит обстоятельства процесса и даст свои разъяснения, с тем чтобы подобные ситуации не повторялись.

В минувшую пятницу Краснинский райсуд Смоленской области по иску бизнесмена Константина Пономарева арестовал 9,3 млрд руб. на счетах российского представительства корпорации IKEA, компании «ИКЕА мос». Это компенсация за отказ «ИКЕА мос» приобрести электрогенераторы у компании Пономарева «Системы автономного энергоснабжения». В августе 2016 г. Краснинский райсуд обязал «ИКЕА мос» выплатить по иску Пономарева 507,6 млн руб., писал «Коммерсантъ». Сам предприниматель тогда сообщил газете о намерении добиться взыскания с «дочки» шведской компании еще 120 млрд руб. за использование своего оборудования.

IKEA не согласна с определением Краснинского райсуда, считает его необоснованным и незаконным и уже оспаривает его.

Пономарев уже получил в 2010 г. в досудебном порядке с «ИКЕА мос» 25 млрд руб. В 2015 г. управление Следственного комитета возбудило в отношении его уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 8 млрд руб. Спустя две недели прокуратура Москвы постановление отменила. Сейчас все уголовные дела в отношении Пономарева закрыты, говорят представители обеих сторон конфликта.