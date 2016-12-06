К экс-менеджерам «Башнефти» есть большие вопросы – полпред президента Бабич

Эффективность работы предыдущего менеджмента «Башнефти» вызывает вопросы, его деятельности будет дана правовая оценка, заявил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич. «Я не хочу кидать камень в сторону прошлого руководства ("Башнефти"), но, по крайней мере, те доклады, которые сегодня идут, и та информация, которой мы владеем, показывает, что есть очень большие вопросы к эффективности работы предыдущего менеджмента», - сказал Бабич на пресс-конференции во вторник.

"Я не буду углубляться в подробности, будет дана соответствующая оценка, в том числе правовая", - отметил он.

«Роснефть» купила «Башнефть» в середине октября. На следующий же день после завершения покупки ушли в отставку президент «Башнефти» Александр Корсик и весь состав правления. Новый состав правления и новый руководитель компании - Андрей Шишкин - представители «Роснефти».

В середине октября пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что «Роснефть» проведет аудит «Башнефти»: покупатель сомневается в достоверности показанных «Башнефтью» темпов роста. Кроме того, «Роснефть» интересуют финансовые и производственные связи «Башнефти» с «Лукойлом» и иностранные контракты «Башнефти». «Я ничего не хочу сказать худого, но есть вопросы, масса вопросов к "Башнефти" и ее операционной деятельности», – заявил тогда Леонтьев.

19 октября, когда главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Башкирии Рустэм Хамитов обсуждали работу «Башнефти» в республике, Сечин вспомнил об истории нефтесервисных активов компании. «Есть подрядчики, которые были выведены из состава «Башнефти». При оценке этих активов в 8 млрд руб. они были выведены почему-то за 4 млрд руб. При этом в совете директоров были и представители Башкирии тоже. А в дальнейшем этот же подрядчик получил выручку в 53 млрд руб. и действующий контракт на 28 млрд руб.» - сказал тогда Сечин.

В 2013 г. АФК «Система» вывела из «Башнефти» нефтесервис как непрофильный бизнес, став его акционером напрямую. Это компания «Таргин», которая, как и «Башнефть», базируется в Уфе, выручка в 2015 г. составила 25 млрд руб. В момент сделки «Система» напрямую и через «Система инвест» контролировала 75,3% капитала «Башнефти», в совет директоров также входил экс-заместитель премьер-министра Башкирии Юрий Пустовгаров. Цена сделки была рыночной, ее определил независимый оценщик, сделку одобрили исключительно независимые директора, говорил «Ведомостям» представитель «Системы».