Медведев: Россия скоро ратифицирует соглашение по «Турецкому потоку»

Россия в скором времени ратифицирует соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 6 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Бинали Йылдырымом, сообщает «Интерфакс».

«Мы провели содержательные переговоры, обсуждался самый широкий круг тем: это и торговля, и инвестиции, и энергетика как нефтегазовая, так и атомная, и промышленность, и высокие технологии и сельское хозяйство - в общем, все то, что характеризует наши отношения», - подчеркнул глава российского правительства (цитата по ТАСС).

Ранее во вторник соглашение ратифицировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Медведев отметил, что «Турецкий поток» не будет конкурировать с другими газопроводами, но призван застраховать европейских потребителей от существующих рисков. Они существуют в связи с наличием недиверсифицированных маршрутов, добавил он.

Йылдырым прибыл во вторник в Москву с двухдневным визитом по приглашению Медведева. Как сообщает Daily Sabah, в программе его визита также встречи с президентом Владимиром Путиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и выступление в МГИМО. Помимо «Турецкого потока» премьер в ходе визита обсудит с представителями российского руководства другие ключевые вопросы двусторонних отношений, в том числе снятие запрета на ввоз в Россию турецкой сельхозпродукции, безвизовый режим и переход на использование лиры и рубля в торговле.