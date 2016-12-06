Эрдоган ратифицировал соглашение о «Турецком потоке»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией о строительстве газопровода «Турецкий поток». Как сообщает ТАСС, закон опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete и вступил в силу. С турецкой стороны сняты все законодательные ограничения перед реализацией договоренности. Российская сторона соглашение еще не ратифицировала.

В Москву с двухдневным визитом по приглашению премьер-министра Дмитрия Медведева прибыл глава правительства Турции Бинали Йылдырым. Как сообщает Daily Sabah, в программе его визита также встречи с президентом Владимиром Путиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и выступление в МГИМО. Премьер в ходе визита обсудит с представителями российского руководства ключевые вопросы двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики, например, снижение цен на газ для Турции, собственно «Турецкий поток», снятие запрета на ввоз в Россию турецкой сельхозпродукции, безвизовый режим и переход на использование лиры и рубля в торговле. Ожидается, что визит ускорит процесс нормализации отношений, который продолжается с ноября 2015 г., пишет Daily Sabah.

Все расходы, которые понесет Йылдырым в поездке, будут оплачены в рублях, добавляет издание.

3 декабря президент Эрдоган заявил, что Анкара предложит Москве и Тегерану перейти на местные валюты во взаимных расчетах.