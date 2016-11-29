От редакции
Статья опубликована в № 4213 от 29.11.2016 под заголовком: От редакции: Дружба дружбой

Дружба дружбой, а помидоры врозь

Замирение Росси и Турции остается во многом декларативным
  • Павел Аптекарь

Сложный год в отношениях России и Турции показал: без общего взгляда на ситуацию в мире взаимодействие подвержено резким колебаниям. Демонстративное замирение не означает полноценного восстановления двусторонних связей. Накануне визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Турцию его визави Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости отмены виз для турецких граждан и отмены эмбарго на поставки турецких товаров и продуктов в Россию.

После гибели российского бомбардировщика Су-24, сбитого 24 ноября 2015 г. турецким истребителем, Россия ввела санкции против Турции. Эмбарго на импорт овощей и фруктов дополнили запреты на чартерные полеты и продажу турпутевок в Турцию. Турецкие компании лишили возможности заниматься в России многими видами бизнеса. Москва также ограничила наем граждан Турции на работу. Официальные СМИ развернули антитурецкую кампанию.

Срочно в Турцию

Санкции имели разный эффект. По расчетам Натальи Шагайды из Института Гайдара, экспорт большинства овощных культур и фруктов из Турции переориентировался на другие страны. Более существенным оказалось резкое сокращение турпотока из России. По данным министерства культуры и туризма Турции, в январе – июле 2016 г. в стране отдохнула 231 000 россиян – в 9 раз меньше, чем за тот же период 2015 г. (2,14 млн). По расчетам помощника президента Юрия Ушакова, Турция недосчиталась $840 млн.

В конце июня 2016 г. Эрдоган принес Путину извинения за сбитый самолет. Во время июльской попытки переворота в Турции Путин поддержал Эрдогана в противостоянии с мятежниками. Встречи президентов в августе и октябре завершили политическое примирение.

Две разные стабильности

Но вернуться к экономическому сотрудничеству оказалось сложнее. Запрет на чартерные полеты отменили 28 августа, когда высокий сезон завершился, эмбарго на фрукты – 9 октября. Запрет на импорт овощей не снят. Их возвращение откладывается, поскольку создаст острую конкуренцию российским производителям, которые стремились воспользоваться моментом и заполнить часть рынка. В 2016 г. производство отечественных тепличных помидоров выросло на 60%, отмечает директор центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Москва и Анкара заявили о возобновлении проекта газопровода «Турецкий поток», который должен не только обеспечить Турцию газом, но и создать альтернативный украинскому транзитный маршрут в Европу. Но, как отмечают эксперты, это возобновление пока тоже больше похоже на декларацию. Эрдоган заговорил о возможном вступлении в ШОС и присоединении к «Евразэс» – такие речи необходимы ему в ситуации осложнения отношений с ЕС. Путину необходимо смягчение позиции Турции по Сирии, но Москва и Анкара по-разному видят перспективы урегулирования в стране, имеют разные позиции по другим международным вопросам, отмечает востоковед Леонид Исаев.

Союз России и Турции остается ситуативным, бизнесу будет сложно реагировать на меняющиеся настроения импульсивных лидеров.

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