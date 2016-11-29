Дружба дружбой, а помидоры врозь

Сложный год в отношениях России и Турции показал: без общего взгляда на ситуацию в мире взаимодействие подвержено резким колебаниям. Демонстративное замирение не означает полноценного восстановления двусторонних связей. Накануне визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Турцию его визави Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости отмены виз для турецких граждан и отмены эмбарго на поставки турецких товаров и продуктов в Россию.

После гибели российского бомбардировщика Су-24, сбитого 24 ноября 2015 г. турецким истребителем, Россия ввела санкции против Турции. Эмбарго на импорт овощей и фруктов дополнили запреты на чартерные полеты и продажу турпутевок в Турцию. Турецкие компании лишили возможности заниматься в России многими видами бизнеса. Москва также ограничила наем граждан Турции на работу. Официальные СМИ развернули антитурецкую кампанию.

Санкции имели разный эффект. По расчетам Натальи Шагайды из Института Гайдара, экспорт большинства овощных культур и фруктов из Турции переориентировался на другие страны. Более существенным оказалось резкое сокращение турпотока из России. По данным министерства культуры и туризма Турции, в январе – июле 2016 г. в стране отдохнула 231 000 россиян – в 9 раз меньше, чем за тот же период 2015 г. (2,14 млн). По расчетам помощника президента Юрия Ушакова, Турция недосчиталась $840 млн.

В конце июня 2016 г. Эрдоган принес Путину извинения за сбитый самолет. Во время июльской попытки переворота в Турции Путин поддержал Эрдогана в противостоянии с мятежниками. Встречи президентов в августе и октябре завершили политическое примирение.

Но вернуться к экономическому сотрудничеству оказалось сложнее. Запрет на чартерные полеты отменили 28 августа, когда высокий сезон завершился, эмбарго на фрукты – 9 октября. Запрет на импорт овощей не снят. Их возвращение откладывается, поскольку создаст острую конкуренцию российским производителям, которые стремились воспользоваться моментом и заполнить часть рынка. В 2016 г. производство отечественных тепличных помидоров выросло на 60%, отмечает директор центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Москва и Анкара заявили о возобновлении проекта газопровода «Турецкий поток», который должен не только обеспечить Турцию газом, но и создать альтернативный украинскому транзитный маршрут в Европу. Но, как отмечают эксперты, это возобновление пока тоже больше похоже на декларацию. Эрдоган заговорил о возможном вступлении в ШОС и присоединении к «Евразэс» – такие речи необходимы ему в ситуации осложнения отношений с ЕС. Путину необходимо смягчение позиции Турции по Сирии, но Москва и Анкара по-разному видят перспективы урегулирования в стране, имеют разные позиции по другим международным вопросам, отмечает востоковед Леонид Исаев.

Союз России и Турции остается ситуативным, бизнесу будет сложно реагировать на меняющиеся настроения импульсивных лидеров.