Турция предложила России перейти на расчеты в национальных валютах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. «Я предложил Путину заниматься торговлей в нацвалютах. Мы будем платить рублями за все, что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах», – сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что сделал аналогичное предложение Китаю и оно было воспринято «как разумное». «Я дал распоряжение Центробанку. Надеюсь, нам удастся реализовать это. К тому же волнения на мировом рынке имеют только временный эффект на нашу страну», – сказал Эрдоган.

Он также вновь призвал граждан и местные компании вести расчеты в национальной валюте. По мнению турецкого президента, это поможет подогреть интерес и спрос на национальную валюту Турции, тем самым снизив спрос на иностранную валюту, что приведет к стабилизации курсов и укреплению лиры.