Эрдоган объяснил, как понимать его слова об Асаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска в Сирии борются только с террористическими группировками.

«Цель операции «Щит Ефрата» не какая-либо страна или человек, а только террористические организации. Никто не должен сомневаться в этом, мы это повторяли много раз, и не может быть никаких других толкований и интерпретаций этого заявления», - приводит слова Эрдогана газета Hurriyet.

СМИ привели цитату Эрдогана во время выступления в Стамбуле на симпозиуме по ближневосточной проблеме о том, что Стамбул не имеет видов на сирийскую территорию, а начал военную операцию, чтобы положить конец власти Асада.

С конца августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Благодаря участию сирийской оппозиции турецким военным удалось взять пограничный город Джараблус на севере Сирии.

После сообщений о таком заявлении Эрдогана пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ждут разъяснений от властей Турции. Он отметил, что для Москвы это заявление стало «новостью», которая «в целом диссонирует с предыдущими заявлениями».

Помощник российского президента Юрий Ушаков сегодня, 1 декабря, рассказал, что 30 ноября у Путина и Эрдогана состоялся телефонный разговор и тема затрагивалась. Ушаков отметил, что президент Турции «дал соответствующие объяснения».