Кремль ждет разъяснений заявления Эрдогана о целях военной операции Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут разъяснений от властей Турции относительно заявления президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что целью турецкой военной операции в Сирии является свержение президента Башара Асада.

«Заявление действительно стало новостью, это очень серьезное заявление, которое в целом диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации. С нашим как государства, Вооруженные силы которого - единственные - находятся в легитимном режиме на территории САР, то есть на основе обращения легитимных властей», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что «очень важно помнить», что единственная страна, которая проводит операцию в Сирии легитимно, - это Россия. Песков отметил, что российская сторона ждет разъяснений от турецких партнеров. Он также сообщил, что в ходе недавних телефонных разговоров Эрдоган никаких заявлений относительно целей турецкой операции в Сирии не делал.

Ранее ряд СМИ привел цитату Эрдогана во время выступления в Стамбуле на симпозиуме по ближневосточной проблеме о том, что Стамбул не имеет видов на сирийскую территорию, а начал военную операцию на севере Сирии, чтобы положить конец власти Асада. «Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор», - приводит слова турецкого президента «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва опирается на публичные заявления президента Турции, слова про Башара Асада сказаны «не под запись».

«Мы вчера изучали вопрос. Цитата наделала много шума, - отметила Захарова. - Мы пытались понять, было ли это сказано, как процитировано. Это была не прямая цитата, пересказ заявленного "не под запись". Мы опираемся на публичные заявления», - сказала Захарова.

С конца августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Благодаря участию сирийской оппозиции турецким военным удалось взять пограничный город Джараблус на севере Сирии. Сейчас они продолжают наступление в юго-западном направлении.