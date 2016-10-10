Путин и Эрдоган обсудили возможности сотрудничества по ситуации в Алеппо

В ходе российско-турецких переговоров были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, в частности стратегия сотрудничества для гуманитарного доступа в Алеппо, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Многосторонним образом был рассмотрен вопрос по Сирии. Мы рассмотрели вопрос, связанный с операцией "Щит Евфрата". Осуществили оценку, каким образом мы можем сотрудничать в этом направлении», - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник.

«Особенно поговорили, какую стратегию мы можем выбрать для себя, чтобы помочь с гуманитарной точки зрения жителям, которые находятся в очень тяжелом состоянии, в частности в городе Алеппо», - сказал президент Турции.

Он сообщил, что по этим вопросам даны соответствующие указания «нашим соответствующим органам».

«Наши соответствующие ведомства будут обсуждать (взаимодействие), в частности по линии военных, по линии разведки, по линии министерства иностранных дел, осуществлять контакты, и в результате будет выбрана стратегия», - подчеркнул Эрдоган.