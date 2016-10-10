Россия и Турция подписали соглашение по «Турецкому потоку»

Перед этим проект обсудили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, встретившись за закрытыми дверями после специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса в Стамбуле

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток». Подписи под документом 10 октября поставили министр энергетики Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передал «Интерфакс».

Перед этим проект обсудили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, встретившись за закрытыми дверями после специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса в Стамбуле.

Соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Мощность каждой нитки 15,75 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка. Вторая нитка может понадобиться для экспорта газа в Европу.

«Мы исходим того, что Европе газ нужен, - говорил на прошлой неделе зампред правления концерна Александр Медведев в интервью Reuters. - Мы доставим газ на границу Евросоюза, и это уже задача Евросоюза решить, как этот газ будет распределяться по территории Евросоюза, и это относится как к проекту «Северный поток - 2», так и к проекту «Турецкий поток».

Вопрос о поставках в Европу по «Турецкому потоку» пока прорабатывается, сказал министр энергетики Александр Новак. «Страны юго-восточной Европы, которые заинтересованы в поставках газа, обсуждают этот вопрос внутри Европы. Как мы и ранее говорили, - это Италия, Греция и другие страны», - передал ТАСС слова Новака.

В конце сентября «Газпром» сообщил о том, что по дипломатическим каналам получил разрешение на проведение изыскательских работ по двум ниткам морского участка газопровода «Турецкий поток» в территориальных водах Турции.

Начать строительство «Газпром» планирует в конце 2017 г., завершение намечено на 2019 г.

«Газпром» и турецкая Botas договорились о проекте в 2014 г. после того, как из-за противодействия ЕС был остановлен проект «Южный поток». «Турецкий поток» может быть альтернативой транзиту через Украину для поставок газа в Турцию и Европу. Изначально планировалось построить четыре нитки общей мощностью 63 млрд куб. м газа в год, «Газпром» оценивал проект в 11,4 млрд евро.

В мае 2015 г. «Газпром» заявил о начале строительства морского участка «Турецкого потока», но из-за политического кризиса в Турции подписание межправительственного соглашения затянулось. Работа над проектом остановилась после того, как турецкие ВВС сбили российский военный самолет. Стороны вернулись к обсуждению «Турецкого потока» летом 2016 г.

Турция - второй по величине рынок сбыта «Газпрома» после Германии. В 2015 г. «Газпром» экспортировал в эту страну более 27 млрд куб. м газа. «Газпром» поставляет газ [Турции] по очень конкурентоспособной цене», - сказал Миллер, отвечая на вопрос, может ли быть предоставлена скидка на газ, передал ТАСС. Россия и Турция договорились о предоставлении скидки на газ в рамках проекта, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров.

Будет ли окупаемым проект в двухниточном исполнении, зависит от того, как будет организовано финансирование, считает аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Если большую часть затрат будет закрываться с привлечением проектного финансирования в партнерстве с турецкой Botas - это одна история, если морскую часть «Газпрома» будет прокладывать самостоятельно - совсем другая», - говорит аналитик.