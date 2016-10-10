Путин и Эрдоган проводят в Стамбуле переговоры в «узком составе»

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе проходят в Стамбуле.

Встреча проходит во дворце «Йылдыз». По итогам переговоров двух лидеров планируется подписание двусторонних документов.

Это уже вторая встреча лидеров двух стран за два месяца.

Во встрече лидеров России и Турции в узком составе также принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр энергетики России Александр Новак, а с турецкой стороны - министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушкоглу, министр энергетики и природных ресурсов этой страны Берат Албайрак и заместитель генсека администрации турецкого президента Ибрагим Калын.

На переговорах в расширенном составе к участникам встречи также присоединятся начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и предправления «Роснефти» Игорь Сечин.