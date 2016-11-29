Эрдоган: Турецкая армия вошла в Сирию для свержения Асада

Турция начала военную операцию в Сирии с целью положить конец правлению президента Башара Асада. Об этом сообщил во вторник, 29 ноября, президент Турции Тайип Эрдоган на симпозиуме по Иерусалиму в Стамбуле.

Как отметил Эрдоган, Анкара долго терпела, но была вынуждена войти в Сирию вместе со «Свободной сирийской армией». При этом, добавил он, Турция не претендует на сирийские земли, которые «должны принадлежать их хозяевам».

«Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор», - приводит слова турецкого президента «РИА Новости».

С конца августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Благодаря участию сирийской оппозиции турецким военным удалось взять пограничный город Джараблус на севере Сирии. Сейчас они продолжают наступление в юго-западном направлении.