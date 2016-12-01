Ушаков рассказал, что Эрдоган объяснил Путину заявление по поводу свержения Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Владимиром Путиным объяснил свое заявление о цели военной операции Турции в Сирии свергнуть Башара Асада, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Вчера состоялся телефонный разговор нашего президента с Эрдоганом, и эта тема затрагивалась. Он (Эрдоган) дал соответствующие объяснения», – сказал Ушаков, отказавшись от дальнейших комментариев.

Вчера, 30 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут разъяснений от властей Турции относительно заявления Эрдогана о том, что целью турецкой военной операции в Сирии является свержение Асада. Он отметил, что для Москвы это заявление стало «новостью», которая «в целом диссонирует с предыдущими заявлениями».

Ряд СМИ привел цитату Эрдогана во время выступления в Стамбуле на симпозиуме по ближневосточной проблеме о том, что Стамбул не имеет видов на сирийскую территорию, а начал военную операцию на севере Сирии, чтобы положить конец власти Асада.

С конца августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Благодаря участию сирийской оппозиции турецким военным удалось взять пограничный город Джараблус на севере Сирии. Сейчас они продолжают наступление в юго-западном направлении.