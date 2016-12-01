В МИДе обеспокоены высказываниями Эрдогана о свержении Асада

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва обеспокоена заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о свержении сирийского лидера Башара Асада.

«У нас никогда не было никаких иллюзий относительно того, какие цели преследуют США и ряд союзников США, в том числе в регионе, в процессе проведения их сирийской политики, назовем ее так», – отметил Рябков. Он добавил, что «со смысловой точки зрения в этом нет элемента новизны».

«Другое дело, что под задачу смены режима в Дамаске теперь подтягиваются конкретные военные усилия... То есть определенные силовые приемы, операции, которые могут проводиться в этой связи, конечно, нас тревожат», – подчеркнул дипломат.

Ранее Эрдоган во время выступления на симпозиуме заявил, что Стамбул не имеет видов на сирийскую территорию, а начал военную операцию на севере Сирии, чтобы положить конец власти Асада.