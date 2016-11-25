Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и двустороннее сотрудничество. Об этом говорится на сайте Кремля.

«В ходе обстоятельного разговора обсуждены актуальные вопросы российско-турецкого политического и торгово-экономического сотрудничества, включая предстоящие двусторонние контакты на самых различных уровнях», - говорится в сообщении.

Лидеры обменялись мнениями по урегулированию сирийского кризиса и договорились продолжить активный диалог по линии министерств иностранных дел, обороны и спецслужб России и Турции.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.