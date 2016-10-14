Песков опроверг сообщения о якобы сделке между Россией и Турцией по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы достигнутой сделке между Россией и Турцией по Сирии во время визита российского президента Владимира Путина в Стамбул. Об этом сообщает в пятницу, 14 октября, «РИА Новости».

Ранее ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ передавал, что Москва и Анкара во время переговоров 10 октября между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом якобы обсуждали своеобразную сделку, по которой Турция отзывает из Алеппо некоторые вооруженные формирования, находящиеся под ее влиянием. Россия в свою очередь якобы не собирается препятствовать переброске этих сил для противостояния курдам.

Вместе с тем, по словам Пескова, на встрече 10 октября поднималась тема военно-технического сотрудничества России и Турции. «Упоминались различные системы ПРО, возможность поставки которых Россия может рассмотреть в случае желания турецкой стороны», - уточнил он.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что речь идет о возможности поставок систем ПРО «в различных вариациях». «Это чисто коммерческий вопрос, связанный с ВТС, то есть с очень чувствительной областью сотрудничества», - приводит его слова «Интерфакс».