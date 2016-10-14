Россия рассмотрит возможность продажи Турции систем ПВО

Россия изучит возможность продажи Анкаре систем ПРО, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Действительно, вопросы, связанные с сотрудничеством в области ВТС, фигурировали на повестке дня контактов Путина и Эрдогана», - отметил он.

По его словам, обсуждались различные системы ПРО. «В случае желания турецкой стороны Россия может рассмотреть возможность их поставки в Турцию в разных вариациях», - сказал он.

Песков также сказал, что вопрос поставок чисто коммерческий.