Совет директоров «Транснефти» 12 декабря рассмотрит дивидендную политику​

Совет директоров «Транснефти» на заседании 12 декабря рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики компании, сообщили в пресс-службе трубопроводной монополии.

На повестке дня также будут вопросы об исполнении компанией бюджета за 2016 г. и о бюджете компании на 2017 г. Совет директоров также обсудит плановые ключевые показатели эффективности хозяйственной деятельности компании на 2017 г. и об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов на период до 2021 г.