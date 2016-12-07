Мантуров: «Уралвагонзавод» войдет в «Ростех» до июля 2017 года

«Уралвагонзавод» (УВЗ), вероятнее всего, войдет в структуру «Ростеха» в первом полугодии 2017 г., заявил в среду министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «В течение следующего года - точно, вопрос в сроках реализации. Как правило, на это уходит около полугода. Но я рассчитываю, что мы все корпоративные процедуры проведем очень быстро», - сказал Мантуров. Он напомнил, что для вхождения УВЗ в «Ростех» требуется президентский указ, распоряжение правительства и распоряжение Росимущества.

В октябре «Ведомости» написали, что куратор ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин написал президенту письмо, в котором выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и предложил передать его в «Ростех». Необходимость кадровых перемен на УВЗ Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой срыва гособоронзаказа.

1 декабря Мантуров сообщил «Интерфаксу», что «Уралвагонзавод» станет структурой «Ростеха» в ближайшем будущем, однако глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что окончательное решение о вхождении в госкорпорацию единственного производителя танков в России еще не принято.

УВЗ - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Владельцем 100% акций компании является Росимущество. На заводе разработан и производится основной российский боевой танк Т-90 , а также новейший Т-14 «Армата».