Россельхознадзор готов разрешить баклажаны, но не помидоры из Турции

На российский рынок могут вернуться турецкие баклажаны, переговоры по помидорам пока откладываются, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. «Мы с ними обсуждали баклажаны, перец, кабачки и салат. По помидорам не можем, потому что они нам Анталью и кучу теплиц (предложат)», - сказал он, отвечая на вопрос, отмена запрета на какие турецкие продукты наиболее вероятна.

Россельхознадзор по-прежнему за то, чтобы открыватьроссийский рынок лишь крупным производителям Турции. «Мы не сторонники открывать широко (поставки из Турции), потому что существует проблема контроля за мелкими хозяйствами, ее решить пока не удается», - подчеркнул Данкверт.

Удастся ли провести переговоры с Турцией по поставкам овощей в Россию до Нового года, пока неясно, заключил он.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил , что полностью снять продуктовое эмбарго в отношении Турции до конца года не удастся. По его словам, полная отмена эмбарго на турецкие сельхозтовары обсуждалась 6 декабря на встрече премьер-министров России и Турции. Однако Турция еще не готова удовлетворить все требования России по каждому виду продукции.

С января 2016 г. после осложнения политических отношений из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 Россия ввела запрет на поставки ряда турецких овощей и фруктов, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и кур. Помимо этого, по фитосанитарным соображениям был запрещен импорт из Турции некоторых категорий растительной продукции (перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв).

В октябре Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые), сейчас ведутся обсуждения по допуску остальной продукции.