«Газпром нефть» не стала сотрудничать с «Роснефтью» по разработке присадок для масел

«Газпром нефть» продолжает самостоятельно разрабатывать присадки для моторных масел, партнерство с «Роснефтью», которое обсуждалось год назад, не состоялось. Об этом сообщил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Александр Трухан.

Он отметил, что у каждой компании собственная стратегия и свой взгляд на развитие этого направления, у каждой компании разные линейки масел и приоритеты их расширения. «Поэтому мы в итоге самостоятельно работаем над созданием новых присадок», - сказал он.

При этом «Газпром нефть» и «Роснефть» покупают друг у друга компоненты, необходимые для масляного производства, добавил топ-менеджер.

Комментируя тему развития «Газпром нефти» в этом направлении, Трухан отметил, что компания, в частности, возобновила производство сульфонатных присадок. «Сейчас разрабатываем загущающие присадки. Кроме нас их в России никто не производит», - заметил он.

Год назад сообщалось, что «Газпром нефть» рассчитывает совместно с «Роснефтью» в течение года разработать пакет присадок для моторных масел.