Сечин неделями искал покупателей на «Роснефть» за рубежом – РБК

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин последние недели провел в командировках, предлагая пакет компании зарубежным инвесторам, именно по этой причине Сечин не присутствовал на послании президента 1 декабря, пишет РБК. Вместе с ним ездил первый вице-президент компании по экономике и финансам Павел Федоров, рассказал ресурсу знакомый топ-менеджеров и подтвердил федеральный чиновник.

Госпакет в 19,5% «Роснефти» должен быть продан до 15 декабря. 5 декабря истек срок, установленный директивой правительства, за который «Роснефтегаз» должен был продать пакет «Роснефти». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что деньги за продажу будут перечислены в срок - до 15 декабря. 711 млрд руб. от продажи этого пакета уже заложены в бюджет, который в среду, 7 декабря, был принят Госдумой во втором чтении.

На прошлой неделе Сечин летал в командировку за рубеж — его не было всю неделю, сказал источник, близкий к совету директоров «Роснефти». «Если узнаете [где был Сечин], мы поймем, кто покупатель», — говорит знакомый топ-менеджера. По словам одного из собеседников РБК, Сечин, возможно, сумел договориться о более выгодной цене - $12 млрд - по сравнению с текущей биржевой стоимостью $11,4 млрд.

Источник, близкий к самой «Роснефти», сказал, что одна из точек, где находился на прошлой неделе глава компании, — это Китай. Официального подтверждения этой информации получить не удалось. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев, пресс-служба компании не ответила на официальный запрос РБК.