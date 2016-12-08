Власти Подмосковья решили приватизировать Федоскинскую фабрику миниатюры

ГУП МО «Федоскинская ордена "Знак почета" фабрика миниатюрной живописи» в 2017 г. будет преобразовано в акционерное общество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз министерства имущественных отношений Московской области.

Сейчас в ЦБ идет регистрация выпуска акций акционерного общества, а в налоговых органах регистрируется новое юридическое лицо. «Планируется, что процедура реорганизации фабрики завершится в I квартале наступающего года», - говорится в сообщении.

Одновременно для предприятия ищут инвесторов, которые были бы готовы заняться возрождением традиционного производства федоскинской миниатюры. Акции предприятия планируется включить в прогнозный план приватизации имущества, находящего в собственности Московской области, и затем реализовать на открытых торгах.

Федоскинская миниатюра - традиционная русская лаковая живопись масляными красками, ремесло сложилось в конце XVIII в. в подмосковном селе Федоскино.