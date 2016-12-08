«Аэрофлот» пока не получал директивы правительства о продаже авиакомпании «Россия»

«Аэрофлот» пока не получал директивы правительства о продаже авиакомпании «Россия», сообщил «Интерфаксу» источник в группе.

«Мы считаем несвоевременной возможную реализацию компании "Россия" и будем эту позицию отстаивать. Есть разные мнения по этому поводу, но пока никаких совещаний или круглых столов не проводилось, решений не принималось, директив не поступало», - сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что «Аэрофлот» - это государственная компания и она будет выполнять директиву, когда ее получит. Он добавил, что пока нет информации о движении этого вопроса.

В октябре Минтранс по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича подготовил предложения о продаже авиакомпания «Россия» и направил их в правительство. Подробности этих предложений публично ни разу никем не озвучивались.

В этом году «Аэрофлот» завершил присоединение к «России» других «дочек» – «Оренбургских авиалиний» и «Донавиа». Получившаяся авиакомпания стала третьей по пассажиропотоку (5,8 млн пассажиров за восемь месяцев) после самого «Аэрофлота» и «Сибири». В парке трех авиакомпаний на конец 2015 г. было 59 самолетов.