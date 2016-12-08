ФАС выявила картель при поставках продовольствия в МВД России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила картель при проведении аукционов на поставку продовольствия в МВД России. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации ведомства, аукционы на поставку продуктов для территориальных подразделений МВД проводились в 2013-2015 гг. в рамках гособоронзаказа. ФАС раскрыла картель с участием 28 компаний.

«Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) раскрыла картель с участием 28 компаний[1]. Все хозяйствующие субъекты были признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах. Всего в условиях сговора было проведено порядка 50 аукционов на общую сумму более 700 млн руб. По выявленным фактам возбуждено четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.