Гендиректора «Почты России» Страшнова могут наказать административно – Генпрокуратура

Гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание, такое мнение высказал журналистам в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Несмотря на то что мы направили представление о возможном возбуждении уголовного дела, речь не идет о наказании, связанном с лишением свободы. Скорее всего, это будет административное наказание. Но, еще раз подчеркну, решать это - прерогатива Следственного комитета России», - заявил Куренной.

Сегодня силовики провели выемку документов в центральном офисе «Почты России» в Москве, сообщили информагентства. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, это была выемка документов (когда необходимые следствию бумаги выдаются добровольно) и она проводилась в связи с доследственной проверкой, которая проводится после представления Генпрокуратуры о незаконных выплатах премии гендиректору предприятия Дмитрию Страшнову на сумму, превышающую 95 млн руб.

Представитель «Почты России» опроверг информацию об обысках 9 декабря, но сообщил, что 7 декабря по запросу правоохранительных органов компания передала им документы. Он уточнил, что материалы не связаны с выплатами зарплат и премий руководству предприятия.