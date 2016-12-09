В «Почту России» пришли следователи

Силовики провели выемку документов в центральном офисе «Почты России» в Москве, сообщили информагентства со ссылкой на источники. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, это была выемка документов (когда необходимые следствию бумаги выдаются добровольно) и она проводилась в связи с доследственной проверкой, которая проводится после представления Генпрокуратуры о незаконных выплатах премии гендиректору предприятия Дмитрию Страшнову на сумму, превышающую 95 млн руб.

Информированный источник «Интерфакса» сказал, что документы в офисе «Почты России» были изъяты еще 7 декабря сотрудниками ФСБ. Он утверждает, что в компании также были изъяты электронные носители.

Изъятие провели еще 7 декабря, подтвердил источник ТАСС: «Речь идет о документах, связанных с вознаграждением Страшнова и его заместителей». О том, что действия силовиков связаны с доследственной проверкой в отношении выплат Страшнову, сказал и источник «РИА Новости».

Представитель СКР отказался дать «Ведомостям» комментарий.

Представитель «Почты России» опроверг информацию об обысках, но сообщил, что 7 декабря по запросу правоохранительных органов компания передала им документы. Он уточнил, что материалы не связаны с выплатами зарплат и премий руководству предприятия.

Другой источник «Ведомостей» слышал от чиновников Минкомсвязи о выемке ФСБ документов в «Почте России», однако ее причина ему неизвестна. Представителю Минкомсвязи о выемке документов не известно.

В четверг представители Генпрокуратуры встречались с представителями Минкомсвязи, рассказал федеральный чиновник, но никаких документов дополнительно не запрашивалось. Стороны обсуждали представление Генпрокуратуры, сделанное в ноябре, в том числе и вопрос премии Страшнова. Других деталей собеседник «Ведомостей» не раскрыл.

25 ноября представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что надзорное ведомство считает незаконной выплату гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову премии в размере 95 млн руб. за 2014 г. Прокуроры направляли в Следственный комитет России материалы на возбуждение уголовного дела в отношении Страшнова. Они считают, что топ-менеджер злоупотребил полномочиями. Помимо прочего претензия Генпрокуратуры могла заключаться в том, что Минкомсвязи не согласовало выплату премии Страшнову с правительством, утверждал федеральный чиновник, знакомый с топ-менеджером, и подтверждал человек, близкий к правоохранительным органам.

Сам Страшнов тогда говорил, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не имеет отношения к вопросу о выплатах и размерах премий топ-менеджерам госкомпаний. По его словам, этот процесс регламентирован.

Ранее «Ведомости» сообщали, что министр связи Николай Никифоров 31 октября 2016 г. подписал приказ о предельном соотношении заработной платы руководителя «Почты России», его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных работников «Почты России». Зарплата гендиректора «Почты России», говорится в приказе, превысит 500 средних зарплат работников. Средняя зарплата на «Почте» в 2016 г. должна была составить около 20 000 руб., так что из документа следовало, что зарплата гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова может составить 10 млн руб. в месяц, или 120 млн руб. в год.