Страшнов: Необходимо менять систему вознаграждений главам госкомпаний

Гендиректор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов считает излишне обостренной ситуацию вокруг проверки Генпрокуратурой законности его премии за 2014 г. «Ситуация излишне «перегрета». Во всех действиях, связанных с расчетом моего вознаграждения, и «Почта России», и Минкомсвязи руководствовались только подзаконными актами. Здесь возможности для креатива нет, эти акты применимы для всех государственных компаний. Если кто-то посчитает, что они некорректны, тогда нужно менять систему (вознаграждений руководителям госкомпаний) в целом и пересчитать вознаграждения всем руководителям государственных компаний», - приводит его слова «Интерфакс».

На прошлой неделе Генпрокуратура направила материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовных дел в отношении Страшнова по статье «Злоупотребление полномочиями», а также в отношении руководителей двух департаментов Минкомсвязи по статье «Халатность». По результатам проверки выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору «Почты России» в размере 95,4 млн рублей, заявлял официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о полученной в 2014 г. чистой прибыли в размере 1,2 млрд руб.

Генпрокуратура сообщила о намерении возбудить уголовное дело против Страшнова и чиновников Минкомсвязи, не дождавшись, пока министерство даст свой ответ на результаты проверки. Срок предоставления обоснования истекает 12 декабря, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее при проверках Генпрокуратура всегда дожидалась обоснования министерства, отметили там.

Как ранее писали «Ведомости», что Минкомсвязи в конце октябре подготовило приказ об установлении предельного уровня соотношения зарплаты главы «Почты России», его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты работников списочного состава «Почты России». Из документа следует, что зарплата гендиректора превысит 500 средних зарплат работников «Почты», замруководителя - 350 средних зарплат, а главного бухгалтера - 150. Таким образом, ежемесячный оклад Страшнова в будущем может составить 10 млн руб., годовой - 120 млн руб.