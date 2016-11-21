«Почта России» раскрыла размер премии гендиректора Дмитрия Страшнова

Гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов за 2014 г. получил премию в размере 95 млн руб. Компания раскрыла данные о доходах Страшнова из-за появившейся в СМИ информации. Чистая прибыль предприятия по итогам 2014 г. по РСБУ составила 1,2 млрд руб. Премия гендиректора составляет приблизительно 8% от этого показателя.

Зарплата топ-менеджера не индексируется третий год и составляет 307 000 руб. в месяц без надбавки за допуск к гостайне. С учетом данной надбавки гендиректор получает 460 500 рублей. При этом данная сумма не учитывает командировочные и отпускные. За 2015 г. Страшнов не получил премию.

Страшнов возглавил «Почту России» в апреле 2013 г. За 8,5 месяцев работы в 2013 г. его оклад с учетом надбавки за доступ к гостайне составил приблизительно 2,9 млн руб. (345 000 руб. в месяц).