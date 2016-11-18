Минкомсвязи хочет увеличить зарплату руководителя «Почты России» до 10 млн рублей

Контроль за исполнением этого приказа Никифоров возлагает, как следует из документа, на себя

«Ведомости» ознакомились с копией приказа министра связи Николая Никифорова (от 31 октября 2016 г.) об установлении предельного уровня соотношения заработной платы руководителя «Почты России», его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты работников списочного состава «Почты России». Из этого документа следует, что зарплата руководителя «Почты» превысит 500 средних зарплат работников «Почты», заместителя руководителя - 350 средних зарплат, а главного бухгалтера — 150. Контроль за исполнением этого приказа Никифоров возлагает, как следует из документа, на себя.

В 2015 г. средняя зарплата сотрудника «Почты России» (всего их более 351 000) достигла 18 800 руб., сообщал весной ФГУП. В текущем году, по прогнозу компании, средняя зарплата почтового работника должна превысить 20 000 руб. в месяц, говорил тогда же представитель «Почты». По итогам года цифры могут быть другими, отмечает представитель «Почты» сейчас. Но если придерживаться изначального прогноза, то из приказа следует, что зарплата Страшнова может составить 10 млн руб. в месяц, или 120 млн руб. в год.

Выпуск приказа может быть связан с претензиями Генпрокуратуры к Минкомсвязи, объясняет федеральный чиновник, знакомый Страшнова. Минкомсвязи наняло Страшнова в 2013 г., а продлило его контракт на пять лет в 2014 г. При этом условия контракта не были согласованы с правительством, говорит собеседник «Ведомостей». По старым правилам зарплата Страшнова может быть не сильно больше средней зарплаты работника «Почты», объясняет он. Но еще в 2013 г. «Почта России» выпустила декларацию о доходах своего руководителя, писало «РИА Новости», и из нее следовало, что Страшнов заработал 50,73 млн руб. Министр связи Николай Никифоров тогда уточнял, что из общей суммы доходов Страшнова на «Почте» он заработал лишь 2,9 млн руб. Но вопросы по поводу несоответствия официальных доходов и задекларированных возникли у Генпрокуратуры, отмечает собеседник «Ведомостей». Нынешний приказ - попытка исправить ситуацию и «узаконить» доходы Страшнова, предполагает он.

Версию источника «Ведомостей» подтвердило в пятницу издание Cnews, которое сообщило, что у него в распоряжении оказался отчет Генпрокуратуры о проверке Минкомсвязи в связи с зарплатой руководителя «Почты России». Генпрокуратура, пишет CNews, выяснила, что фактический размер вознаграждения Страшнова за 2014 г. составил 95,4 млн руб. В то же время официальная зарплата Страшнова в 2013 и 2014 гг. составляла 230 000 и 310 000 руб. соответственно. В контракте, заключенном со Страшновым, не указана величина норматива его вознаграждения, возмутилось ведомство Юрия Чайки.

По словам представителя Генпрокуратуры, такая проверка «Почты России» действительно проводилась, но ее материалы еще полностью не отработаны. От дальнейших комментариев он отказался.

По словам другого федерального чиновника, вознаграждение Страшнова было сделано таким для того, чтобы оно могло быть «конкурентным» на рынке. Страшнов - человек, перешедший на госдолжность из частной компании (до этого возглавлял российское подразделение оператора Tele2), менеджер высокого уровня, которому необходимо обеспечить соответствующий уровень дохода, отмечает собеседник «Ведомостей». По словам этого человека, контракт со Страшновым Минкомсвязи пробовало утвердить у правительства, но не дождалось согласования.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Так же поступил представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего в правительстве вопросы почтовой связи.

«Ведомости» обратились за комментариями и в «Почту России», на момент публикации ответа не поступило.

Уже несколько лет правительство готовит акционирование ФГУП «Почта России». Но пока оно так и не произошло.

Доходы руководителей многих других госкомпаний скромнее зарплаты руководителя «Почты». Так, с 2014 г. зарплата президента «Ростелекома» Сергея Калугина составляет примерно 2,79 млн руб. Правда, предусмотрены еще и премии: квартальная составляет до 40% от оклада за три месяца, а годовая – до 80% от годовых выплат по должностному окладу. То есть максимальный заработок Калугина может превышать 73,8 млн руб. Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко получал в месяц в среднем 1,8 млн руб., сообщал в прошлом году представитель «Росатома».