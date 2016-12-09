В Генпрокуратуре заявили, что проверка «Почты России» была «комплексной»

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отказался комментировать обыски в «Почте России», но отметил, что таким проверкам удивляться не стоит.

«Прокомментировать работу коллег из ФСБ я вряд ли смогу, но скажу, что проверка была комплексной, так что удивляться вниманию других органов помимо Генпрокуратуры не стоит», - сказал Куренной.

Ранее информагентства со ссылкой на источники сообщили, что силовики провели выемку документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, это была выемка документов (когда необходимые следствию бумаги выдаются добровольно) и она проводилась в связи с доследственной проверкой, которая проводится после представления Генпрокуратуры о незаконных выплатах премии гендиректору предприятия Дмитрию Страшнову на сумму, превышающую 95 млн руб.

Представитель «Почты России» опроверг информацию об обысках, но сообщил, что 7 декабря по запросу правоохранительных органов компания передала им документы. Он уточнил, что материалы не связаны с выплатами зарплат и премий руководству предприятия.