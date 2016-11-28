Генпрокуратура обвинила гендиректора «Почты России» в незаконном обогащении

Дмитрий Страшнов считает, что он ни в чем не виноват перед законом

Статья опубликована в № 4212 от 28.11.2016 под заголовком: Страшнов может ответить за премию

Генпрокуратура считает незаконной выплату премии гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову, сообщил в пятницу представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Речь идет о 95 млн руб. за 2014 г.

Генпрокуратура указывает, что чистая прибыль ФГУПа в 2014 г. по РСБУ составила 1,2 млрд руб. Между тем проверка показала, что «Почта» получила прибыль благодаря бюджетной субсидии на 5,4 млрд руб. Это позволило перекрыть убыток свыше 4 млрд руб., сообщил Куренной.

Прокуроры направили в Следственный комитет России (СКР) материалы на возбуждение уголовного дела в отношении Страшнова. Они считают, что топ-менеджер злоупотребил полномочиями (ст. 201.2 УК РФ, наказание до 10 лет лишения свободы). Еще против двух руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате, следует возбудить дела по статье «Халатность». СКР рассмотрит материалы, как только получит их, говорит представитель комитета Светлана Петренко.

Помимо прочего претензия Генпрокуратуры может заключаться в том, что Минкомсвязи не согласовало выплату премии Страшнову с правительством. Это утверждает федеральный чиновник, знакомый с топ-менеджером. Человек, близкий к правоохранительным органам, подтверждает это.

Кто стал инициатором проверки – не совсем ясно. Источник, близкий к Генпрокуратуре, ссылается на регулярную проверку Минкомсвязи Счетной палатой. Представитель последней утверждает, что аудиторы здесь ни при чем, а плановую проверку проводила сама Генпрокуратура. Человек, близкий к Минкомсвязи, подтвердил, что материалы против Страшнова – следствие проверки министерства Генпрокуратурой.

Генпрокуратура часто проводила проверки Минкомсвязи и раньше, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но чиновникам всегда давали возможность объясниться с прокурорами. В этот раз ответа от Минкомсвязи Генпрокуратура не дождалась.

Минкомсвязи не согласно и готовит ответ, заявляет представитель министерства Екатерина Осадчая. Сумма, указанная Генпрокуратурой в качестве субсидий, – 5,4 млрд руб. – некорректна. «Почта» в 2014 г. получила субсидии на 3,138 млрд руб., подчеркивает Осадчая.

Сам Страшнов говорит, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство. «Эти акты применимы для всех государственных компаний», – указывает он. «И если кто-то считает, что они не могут быть достаточным основанием, то надо переписывать акты», – добавляет топ-менеджер. Страшнов подчеркивает, что сейчас находится в Москве и уезжать не планирует.

Выплаты Страшнову рассчитывались на основании постановления правительства от 21 марта 1994 г. «Об условиях оплаты труда руководителей госпредприятий...», говорят знакомый Страшнова и близкий к Минкомсвязи человек. Документ предусматривает прямую привязку премии гендиректора ФГУПа к чистой прибыли предприятия. А этот показатель рассчитывается в том числе и с учетом субсидий. Что по стандартам РСБУ, что по МСФО субсидии отражаются в графе «прочие доходы» и учитываются при расчете прибыли, говорит партнер, вице-президент по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Алексей Терехов. Знакомый Страшнова и близкий к Минкомсвязи человек говорят, что Страшнову за 2014 г. вообще причиталось 163 млн руб., но сумма была снижена «по договоренности с правительством».

В январе 2015 г. было принято новое постановление правительства – «Об условиях оплаты труда руководителей ФГУП». Оно привязало премии топ-менеджеров к выполнению ключевых показателей эффективности. Юрист юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов говорит, что «Почта» имела право использовать более старое постановление для расчета премии Страшнову. Скорее всего, это следовало из договора с гендиректором, считает он.

За неделю до заявления Генпрокуратуры «Ведомости» сообщали, что министр связи Николай Никифоров 31 октября 2016 г. подписал приказ о предельном соотношении зарплаты топ-менеджеров «Почты России» и средней зарплаты по ФГУПу. Получалось, что зарплата Страшнова может увеличиться до 10 млн руб. в месяц. Появление приказа могло быть связано с претензиями Генпрокуратуры, говорил тогда федеральный чиновник: это попытка оформить его доход «по всем правилам». Ведь нынешняя зарплата Страшнова занижена. В 2013 г. она была 230 000 руб. в месяц, с 2014 г. – 307 000 руб. в месяц.

Конкретная сумма бонусов, которые будет получать Страшнов, заранее с ним не обговаривалась, говорит его знакомый. Но когда он переходил с должности гендиректора Tele2 в «Почту», ему пообещали адекватное рынку вознаграждение. С учетом премии доход Страшнова соответствует его позиции, считает партнер Top contact Артур Шамилов.

В госкомпаниях уже были прецеденты, когда вознаграждение менеджера оказывалось предметом скандала. В декабре 2013 г. петербургский арбитражный суд отменил решение совета директоров компании «Ростелеком» о выплате «золотого парашюта» на 200,88 млн руб. экс-президенту оператора Александру Провоторову. В июне СКР задержал бывшего гендиректора «Русгидро» Евгения Дода и главного бухгалтера госкомпании Дмитрия Финкеля. Сначала им предъявили обвинение в мошенничестве, затем переквалифицировали на растрату (до 10 лет лишения свободы). Следователи обвиняют обоих в завышении выплат правлению за 2013 г., в том числе лично Доду на 73 млн руб. из полученных 353,21 млн руб.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего в том числе вопросы почтовой связи, отказалась от комментариев.

В подготовке статьи участвовали Павел Кантышев и Олег Сальманов